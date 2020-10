15 notarios públicos han fallecido por covid en Tamaulipas

Compartir esta publicación













La Emergencia Sanitaria por Coronavirus ha provocado no sólo afectaciones económicas, sino también la muerte a 15 integrantes del Colegio de Notarios Públicos en Tamaulipas, informó hoy al visitar está ciudad; Raúl Rodríguez Piña, aspirante de la planilla: “Un notariado para todos” para asumir la dirigencia nacional de ese organismo en el periodo 2021-2022.

15 notarios fallecidos

“Ha habido fallecimientos importantes también somos un gremio dónde los notarios superan los 70 años en promedio, eso quiere decir que hay notarios de 80 y tantos, 90 y tantos unos por los mismos cuidados y recomendaciones de la Secretaría de Salud han dispuesto:”hasta aquí llegué, es momento de retirarme”…ha habido decesos, Tamaulipas se ha visto afectado con varios decesos de queridos colegas como 15 notarios públicos que han fallecido no es un número menor, es un número importante”.

Indicó que a nivel nacion existen 3 mil 600 notarios y entre una de las propuestas de trabajo para modernizar el sistema notarial en el país indicó que se encuentra la digitalización para realizar distintos trámites como: la constitución de empresas, altas ante el SAT, avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros; que señaló debe de prevalecer no sólo en medio de la pandemia sino siempre para agilizar trámites, dió a conocer que Tamaulipas y Guanajuato afrontan un serio rezago hasta de 70% en ese sentido por lo que dijo buscará diálogo con los Gobernadores de ambos estados.

Durante una #pandemia como la actual, pero en el año de 1955, al menos 70 niños de #NuevoLaredo perdieron la vida. Conoce aquí la historia. https://t.co/30nmvOW73T — El Mañana (@ElMananaOnline) October 29, 2020

“Tamaulipas, todavía le estamos batallando en algunos procesos, Catastro en Reynosa hemos sufrido tenemos un problema que no han querido involucrarse desde luego que Registros Públicos lo hemos sufrido, Tamaulipas no es la excepción, están trabajando y es comprensible no es crítica están trabajando a “medio gas”…con menos capacidad de personas y eso dificulta muchísimo…hemos tenido ejemplos de Registros Públicos como es el de Monterrey se han reincorporado a las labores e inmediatamente ha surgido un brote de pandemia”

PODRÍA INTERESARTE:

Facturan despensas Covid a empresas fantasmas en Ciudad Victoria

Rodríguez Piña participa como uno de los dos aspirantes a la dirigencia nacional del Colegio de Notarios Públicos, elección que se realizará en un el “Trigésimo Cuarto Congreso Nacional de Notarios Públicos” del jueves 5 al sábado 7 de noviembre en Quintana Roo, quien fue recibido por el presidente del Colegio de Notarios en el sur de Tamaulipas, Carlos Pérez Hernández y por la tarde, asistió a un encuentro con miembros de ese sector en el Casino Tampiqueño.

Cynthia Gallardo/La Expresión