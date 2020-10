2 de Octubre: ¿Cuántos muertos hubo en Tlatelolco en 1968? VIDEO

Compartir esta publicación













2 de Octubre, y se repite casi hasta el cansancio que el 2 de octubre no se olvida ¿pero qué es lo que no se olvida? ¿qué pasó hace 52 años? Pasa el tiempo y parece que el tema se empaña más y más.

Hoy se cumplen 52 años de aquel miércoles cuando la plaza de las tres culturas se derramó sangre. 1968 Estuvo marcado por una serie de movilizaciones estudiantiles en París, Estados Unidos y México.

Y con el ocurrido en aquel año tiene un claro antecedente en las protestas de electricistas, maestros, ferrocarrileros, médicos en el tramo final del gobierno de Adolfo López Mateos el 22 de julio de aquel año un enfrentamiento entre estudiantes del Politécnico Nacional y de una preparatoria privada encendió los ánimos.

Eran días de tensa calma, se había anunciado un mitin para reorganizar las protestas estudiantiles para el 2 de octubre en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco después de que el miércoles nada volvería a ser igual.

2 de octubre de 1968, las luces de bengala, el batallón Olimpia, el guante blanco, Los disparos la plaza ensangrentada las decenas de heridos y el número de muertos sigue siendo un misterio.

Van desde 32 según cifras oficiales 121 según decían entonces algunos padres de las víctimas 200 dijo la embajada de Estados Unidos y 325 la prensa extranjera han pasado 51 años la fecha está rodeada de mitos y especulaciones de imprecisiones y hasta mentiras.

Hay nubarrones históricos que empañan la conmemoración hoy se dice que el 2 de octubre no se olvida pero tal vez ya no quede claro porque no debe olvidarse.

El movimiento de 1968 en México fue un movimiento social​ en el que además de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), El Colegio de México, la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales en la Ciudad de México y estados como Coahuila, Durango, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz,​ constituidos en el órgano directriz del movimiento denominado Consejo Nacional de Huelga (CNH). Dicho órgano creó el Pliego petitorio del CNH al Gobierno de México con demandas específicas como la libertad a presos políticos y la reducción o eliminación del autoritarismo.

De fondo, el movimiento buscaba un cambio democrático en el país tras décadas del mismo partido gobernante, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la salida del gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que consideraba autoritario.

Desde sus inicios, el estado mexicano caracterizó al movimiento como el intento de derrocar al gobierno, instaurar un pretendido régimen «comunista» como parte de un falso «Plan Subversivo de Proyección Internacional» y lo criminalizó,​ argumentando que sus participantes eran terroristas, delincuentes o un peligro para la seguridad nacional.

Por ello, fue reprimido continuamente durante el transcurso del mismo y con el fin de terminarlo, a pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos de México 1968, el 2 de octubre perpetró un crimen de estado, la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, logrando disolver el movimiento en diciembre de ese año.

El hecho fue cometido de manera conjunta como parte de la Operación Galeana por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la llamada entonces Policía Secreta y el Ejército Mexicano, en contra de una manifestación convocada por el CNH. De acuerdo con lo dicho por sí mismo en 1969, y por Luis Echeverría Álvarez​, el responsable de la matanza fue Gustavo Díaz Ordaz.​

La Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) de la Procuraduría General de la República del gobierno de México, concluyó en 2006 en su Informe Histórico presentado a la sociedad mexicana,​ que el movimiento estudiantil «marcó una inflexión en los tiempos políticos de México», fue «independiente, contestatario y que recurría a la resistencia civil» y se potenció «con las demandas libertarias y de democratización que dominaban el imaginario mundial».​

El mismo informe concluyó que durante el movimiento el gobierno mexicano aplicó «sus mecanismos de control y disuasión que solía utilizar frente a la disidencia social (…) lo caracterizó como subversivo y, en lugar de encontrar formas de atender las legítimas demandas, optó por reprimirlo y aniquilar su dirigencia y al sector que consideró más combativo».

Para ello recurrió a detenciones ilegales, maltratos, torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, espionaje, criminalización, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, la coerción de la libertad de expresión, la elaboración de una campaña de desprestigio y descrédito a través de los medios masivos de comunicación —los cuales mantenía controlados—​ y la invención y creación de materiales de comunicación falsos​ caracterizando dicha fiscalía el uso de la fuerza institucional del estado mexicano como «criminal».​

En los hechos fue activa la asesoría, presencia e inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del gobierno de los Estados Unidos de América bajo la operación LITEMPO.​ El número de personas asesinadas, heridas, desaparecidas y encarceladas es impreciso.

Algunas víctimas de dichas acciones intentaron caracterizar la masacre de Tlatelolco ante tribunales nacionales e internacionales como un crimen de lesa humanidad y un genocidio,​ afirmación que fue sustentada por la fiscalía mexicana, pero rechazada por sus tribunales.​ También intentaron llevar a los autores materiales e intelectuales de los hechos ante la justicia. En el cincuenta aniversario de la masacre, el gobierno mexicano reconoció los hechos como un crimen de estado y constituyó una política de reparación a las víctimas.

Algunos politólogos, historiadores e intelectuales como Carlos Monsiváis coinciden en señalar que este movimiento y su terrible desenlace incitaron a una permanente y más activa actitud crítica y opositora de la sociedad civil, principalmente en las universidades públicas, así como propiciar la radicalización de activistas que optaron por la clandestinidad y formar guerrillas urbanas y rurales, las cuales fueron reprimidas en la llamada guerra sucia en México.

