200 mil banderas representarán a ciudadanos en investidura de Biden

Falta solo un día para la investidura de Joe Biden como presidente número 46 de los Estados Unidos, y Washington DC se prepara bajo estrictas medidas, que se han reforzado por a la pandemia y ante amenazas de atentados como el del asalto al Capitolio. Desde hoy 200 mil banderas adornan los alrededores del Capitolio

Es por esto que el día de ayer fueron colocadas alrededor de 200 mil banderas en el National Mall ubicado frente al Monumento a Washington, como representación simbólica del pueblo estadounidense que no podrá asistir este 20 de enero a la investidura del nuevo presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

demás, el National Mall también será iluminado con 56 pilares de luz, en honor a los estados y territorios del país norteamericano.

Para asegurar que la toma de posesión de Joe Biden transcurra sin incidentes, fueron distribuidos más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional a lo largo y ancho de Washington; aunque para el día del evento se espera contar con 25 mil uniformados.

Stunning pictures of the National Mall set up for inauguration with flags representing Americans who can’t attend in person (via Getty) pic.twitter.com/gi5kPHFkOt

— Amanda Terkel (@aterkel) January 19, 2021