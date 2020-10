Cerca de 300 inmigrantes han sido arrestados en menos de 18 horas en Laredo, TX

LAREDO, Texas – Los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestaron a casi 300 inmigrantes ilegales en 18 horas esta semana.

Los agentes fronterizos, junto con otras agencias de aplicación de la ley, catearon dos casas de seguridad el martes con 136 inmigrantes ilegales adentro e interceptaron dos remolques de tractor con 158 personas que intentaban ingresar de contrabando a Estados Unidos, lo que da un total de más de 300 inmigrantes en tan solo unas horas

Se descubrió que un total de 294 personas ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos en los cuatro incidentes separados. Noventa de ellos eran de países distintos a México.

En todos los incidentes, ninguna de las personas llevaba equipo de protección personal.

Border Patrol and Laredo Police Shut Down Another Stash Househttps://t.co/BlUdpTSVSF

28 Aug 2020

Over 10 days, #USBP & local partners rounded up 229 illegals in 12 #stashHouse within the City of Laredo.#CBP_action #trafficking

qt-cbp-media-366 #borderObserver pic.twitter.com/KMQY9LUrTe

— The Border Observer (@borderObserver) October 14, 2020