4 películas imperdibles si te gusta el blackjack

El blackjack es, sin dudas, un juego que conlleva mucha tensión. Y eso es perfecto para construir películas. Te contamos cinco películas imperdibles que tienes que ver si te gusta el blackjack.

21 (2008)

Empezamos por una referencia muy obvia al mundo del blackjack. Esta película protagonizada por Jim Sturgges, quien interpreta a Ben, cuenta el viaje ético y moral que atraviesa un brillante estudiante que se encuentra con un grupo secreto del MIT que se dedica a contar cartas y ganar cientos de dólares en Las Vegas.

Ben, en un principio atraído por la idea de juntar dinero para continuar su carrera en Harvard, se verá luego envuelto en situaciones oscuras en las que tendrá que decidir cuál es el camino correcto.

Si ya has visto la película, quizás quieras leer el libro Bringing Down the House del autor Ben Mezrich, en el cual está basado el film.

Rain Man (1988)

Un clásico entre clásicos. Rain Man cuenta la historia de Charlie Babbit (interpretado por Tom Cruise) y su hermano Raymond Babbit.

Charlie se entera que tiene un hermano en el funeral de su padre y que este le ha dejado toda su fortuna a Raymond. Así atraviesa el país para conocer a Raymond, quien resulta tener autismo.

El personaje interpretado por Tom Cruise aprovecha esa “oportunidad” para llevarse a su hermano y así poder reclamar la mitad de la herencia. En el viaje por carretera que emprenden ambos hermanos, Charlie descubre la habilidad de Ray para contar cartas. Aprovecharán ese talento para ganar dinero jugando al… ¡Adivinaste! blackjack.

Croupier (1998)

Aparentemente el año 1998 fue un buen año para hacer películas sobre juegos de casino. Esta película sigue las aventuras de Jack Manfred (interpretado por un jovencísimo Clive Owen), quien intenta consagrarse como escritor mientras consigue un trabajo como croupier en Londres.

Esta película nos muestra un poco el detrás de escena de los casinos y veremos cómo este tipo de vida empieza a afectar a Jack.

Podríamos decir que esta es la versión menos glamourosa de los casinos y lo que sucede dentro de esas cuatro paredes.

The Hangover (2009)

En el lado completamente opuesto, tenemos esta película de comedia. Cuatro amigos que van a Las Vegas por una despedida de soltero y todo se sale de control, a lo largo de la película irán reconstruyendo su camino de destrozos.

Si bien es una película enfocada en lo divertido y alocado que puede ser una noche en Las Vegas, podemos ver una escena donde los amigos deciden apostar en el blackjack intentando aplicar la estrategia de contar cartas, ¿habrán ganado o habrán perdido todo su dinero? te dejamos esa duda para cuando veas la película.

Estas son solo algunas de las películas donde puedes encontrar referencias al mundo del blackjack, pero existen cientos de ellas.

Estas son solo algunas de las películas donde puedes encontrar referencias al mundo del blackjack, pero existen cientos de ellas.