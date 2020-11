A la baja accidentes viales

Compartir esta publicación













La reducción de la movilidad por la pandemia del Covid-19 en Nuevo Laredo, derivó en que la cantidad de accidentes de tránsito, lesionados y muertes bajara considerablemente durante el 2020.

De acuerdo con una estadística de la Dirección de Tránsito, hasta el 31 de octubre, en la ciudad se habían registrado oficialmente 848 accidentes con saldo de 59 lesionados y 14 fallecidos.

Comparado con 2019, cuando hubo mil 119 accidentes, 135 lesionados y 21 muertes, se registró una disminución de casi 25 por ciento, detalla el informe.

Las principales causas de accidentes fueron: no respetar el alto (217), no respetar la luz roja del semáforo (134), no guardar distancia (100), cargarse hacia un lado e invasión de carril.

Las causas imputables al conductor fueron: conducir con exceso de velocidad (209) y estado de ebriedad (143).

En 131 casos, las personas que causaron el accidente huyeron, dejando abandonada su unidad motriz.

Actualmente, Nuevo Laredo se encuentra en Fase 2 de la contingencia sanitaria, lo que ha generado un ligero incremento en la movilidad urbana, pero aún el tráfico no se encuentra a la par del mismo periodo de los años anteriores ante la falta de actividad escolar, que genera un denso aforo por la mañana y al mediodía, lapso en el que suelen ocurrir una considerable cantidad de accidentes.

Las cifras anteriores abarcan sólo los percances en los que intervino el Departamento de Tránsito, pues en algunos accidentes, cuando los participantes de un choque no afectan la infraestructura urbana o que no ocurra alguna defunción y deciden llegar a un acuerdo no se involucra a la dependencia, por lo que hay un universo de incidentes que no figuran en las estadísticas.

Actualmente, Tamaulipas es sexto lugar nacional con más accidentes.