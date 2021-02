A la baja casos de Covid en la ciudad

Compartir esta publicación













Hace algunas semanas los hospitales y la Unidad Covid-19 se encontraban saturados por los altos ingresos por complicaciones del coronavirus, hoy el personal de primera línea tiene un respiro. Actualmente 31 personas luchan por vencer esta enfermedad desde la cama de un hospital, y desde casa 166.

Sin embargo 665 no lograron recuperarse entre ellos, alrededor de 26 elementos de la Salud que no alcanzaron a vivir para recibir la vacuna contra el coronavirus, y si bien los ingresos a estos nosocomios han disminuido considerablemente al igual que las consultas por sospechas de coronavirus, se pide quedarse en casa.

En los últimos días los reportes de la Secretaría de Salud de Tamaulipas -al igual que los de Laredo, Texas- han mostrado un marcado contraste entre una -relativamente- baja cantidad de contagios, pero alta aún en cuanto a defunciones por causas atribuibles al Covid-19.

De los 32 pacientes hospitalizados, 21 pertenecen al Seguro Social y 10 al Hospital General Solidaridad.

“Estamos teniendo una disminución en los ingresos, pero debemos mantenernos en casa, si no hay necesidad de salir a la calle, sobre todo con estas bajas temperaturas, hay que evitar exponernos, la vacuna que se nos aplican no es sinónimo para relajarnos, debemos de seguir con la aplicación de las medidas sanitarias”, expresó Jesús González Cepeda, director del Hospital General Solidaridad y responsable de la Unidad Covid.

A LA BAJA CONTAGIOS

Al igual que los ingresos a los hospitales, las infecciones de coronavirus entre los neolaredenses también han disminuido, de tener más de un 80 por ciento de contagios pasó a 34 por ciento, dijo el doctor Oscar González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5, quien atribuye este descenso al uso de cubrebocas, lavado de manos y la sana distancia.

Explicó que la semana pasada se presentaron 236 sospechosos a coronavirus, de los cuales 87 fueron positivos, mientras que la semana antepasada se atendieron 292 sospechosos, de los cuales 37 por ciento dieron positivo, es decir 86 casos.

“Hace cuatro semanas se registraron 182 sospechosos para la prueba de PCR, de estos 147 dieron positivo, estamos hablando que teníamos más del 80 por ciento con positividad, y ahora vemos una pequeña disminución de contagios”, añadió.

Destacó que no se debe confiar ni bajar la guardia, la vacuna que actualmente se aplica al personal de Salud no es permisiva para no cuidarnos, se debe seguir usando el cubrebocas y reforzando las medidas sanitarias.