“A mí no me paga Repsol, a mi me pagan los mexicanos”: AMLO

Durante una visita a la Central Carboelétrica “José López Portillo”, en Nava, Coahuila, el mandatario, criticó que empresas como Repsol hayan contratado a exfuncionarios para hacerlos parte de sus consejos de administración.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la función principal del Gobierno federal es defender los intereses públicos y de la nación, y no de las empresas privadas.

A la par, criticó que la empresa tenga en sus filas a exfuncionarios como Felipe Calderón Hinojosa.

“A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles, y por eso tengo que defender el interés público, no el de particulares.

El caso de Repsol, que fue una de las empresas que abusó de de las políticas privatizadas, se llevó a la Secretaria de energía del pasado Gobierno, pero no sólo eso, se llevaron de consejero al expresidente Calderón de consejero, una vergüenza; todavía están inconformes cuando deberían estar ofreciendo disculpas, por el abuso, por las atrocidades que se cometiera en el periodo neoliberal”, detalló.

