A otra parte con su música

Compartir esta publicación













Sus escenarios ya no son restaurantes ni fiestas, sino las calles de Nuevo Laredo; ante la prohibición de la música en vivo, Nicolás Domínguez y su hijo han tenido que salir a los cruceros de la ciudad para obtener el sustento en medio de la crisis generada por la pandemia del Covid-19

Desde octubre, se vieron obligados a buscar opciones para seguir trabajando como mejor lo saben hacer, deleitando el oído de la comunidad con sus cuerdas afinadas, pero ahora entre los autos que hacen alto en los cruceros.

“Pues el Covid no nos ha permitido trabajar como antes, cerraron restaurantes, en los camiones ya no nos dejaron subir y pues desde entonces nos empezamos a venir a los semáforos de perdido para sacar para la comida. Nos ha golpeado duro el coronavirus, no hay eventos y nos vimos en la penosa necesidad de salir a tocar a los automovilistas que van pasando y nos apoyan con propinas”, expresó don Nicolás, con más de 30 años dedicándose a la música.

Así como ellos, en Nuevo Laredo la mayoría de los músicos han debido posponer sus eventos y muchos de ellos que tocaban en restaurantes o bares, buscan otras opciones de ingreso tras los decretos publicados desde inicio de la pandemia, primero con el cierre de negocios y ahora con la prohibición de la música en vivo en diversos establecimientos.

Para Nicolás hijo, la situación ha sido más complicada, pues perdió su empleo por lo que se unió a su padre y hoy ambos dan muestra de su talento a los automovilistas en el crucero de Prolongación Guerrero y avenida Paseo Colón, donde algunos ya les conocen y contribuyen con monedas.

Ambos bien vestidos y siguiendo las medidas de salud como el uso del cubrebocas, interpretan sus mejores notas entre los vehículos para que la población les escuche y puedan cooperar. Desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía los podrá encontrar, esperando que muy pronto la situación se pueda normalizar y recuperen el trabajo.