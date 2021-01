Abogado de Eleazar Gómez abandona el caso, este es el motivo

Compartir esta publicación













Froylán Díaz, abogado del actor Eleazar Gómez, declaró este martes durante una entrevista que dejó de llevar la defensa del actor desde hace algunos días debido a que se dio positivo a la prueba de Covid-19 por lo cual ha sido otro equipo de defensores quienes han tomado las riendas del caso.

Al ser cuestionado en el programa Venga la Alegría acerca de la fecha de la próxima audiencia de su cliente, el abogado indicó que ya no se encuentra al frente del caso desde hace algunos días, por lo que la investigación por violencia física equiparada en contra de la modelo Stephanie Valenzuela que se sigue en contra de Eleazar Gómez, ya no está en sus manos.

“Desde el mes de diciembre yo ya no estoy a cargo del caso de Eleazar, por motivos de salud me tuve que retirar, de hecho ya no estoy en México”, señaló el abogado Froylán Díaz durante una entrevista telefónica en Venga la Alegría.

“El asunto está en mejores manos”

Froylán Díaz aseguró también que por ahora “el asunto está en las mejores manos; seguiré apoyando en lo mejor posible pero ya hay personas que se están encargando de la investigación”, explicó. También se le preguntó si tenía conocimiento de la fecha para la próxima audiencia de su excliente, la cual se ha venido postergando desde el pasado día 6 de enero.

El abogado declaró que “así como están los tiempos yo creo que se va a ir hasta marzo (la audiencia)”,. También se le cuestionó acerca del estado anímico en el que se encuentra el actor: “Yo lo veo desesperado, pero va a haber una sentencia y eso se va a tener que cumplir”, refirió.

Finalmente Froylán Díaz habló acerca de las visitas que ha tenido Eleazar Gómez mientras ha permanecido en prisión: “Sí lo han estado visitando, él no está solo, nunca ha estado solo desde el principio, yo creo que desesperado sí, sobre todo por la suspensión de términos”, concluyó.