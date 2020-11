Abraham Ancer termina segundo en la tercera ronda del Masters

Con birdies seguidos en el Hoyo 15 y 16, el de Reynosa Tamaulipas, Abraham Ancer, terminó la tercera ronda de “The Masters” compartiendo el segundo lugar con el surcoreano Im y el austriaco Smith, con una tarjeta de 12 golpes bajo par.

El mexicano se encuentra a 4 golpes del líder de la competencia, Dustin Johnson, el 1° del ranking de la PGA, quién tuvo un excelente 3er viaje en Augusta National con un score de 16 golpes bajo par.

Ancer arrancará mañana la cuarta y última ronda al lado del líder Dustin Johnson.

Ancer now 12 under par with a skillful birdie on No. 16. #themasters pic.twitter.com/HLA1yjWhsF

El mexicano Abraham Ancer sigue manteniendo el ritmo en el Masters de Augusta. Después de la tremenda segunda ronda con la que cerró en primer lugar, este sábado, durante la tercera ronda, volvió a mostrar un gran nivel y culminó en segundo lugar con 12 golpes bajo par, solamente cuatreo por debajo del líder en solitario, Dustin Johnson.

El golfista tricolor tuvo complicaciones en el hoyo 13 donde hizo un bogey, pero se recuperó en los hoyos 15 y 16 donde consiguió un par de birdies consecutivos, además de lo que había logrado en los hoyos 3 y 7.

With this birdie on No. 15, Dustin Johnson reaches 16 under par and makes his lead four strokes. #themasters pic.twitter.com/VaKShCIGLw

— The Masters (@TheMasters) November 14, 2020