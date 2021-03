Abren en Laredo albercas y canchas deportivas

LAREDO, TX.- Los miembros del cabildo decidieron anoche poner al municipio en Etapa 3 para la reapertura de la ciudad frente al Covid- 19 y de esta manera se abrirán las albercas, se permitirán prácticas de equipos en canchas deportivas, torneos, se abrirá el estadio Uni-Trade y se admitirán conciertos abiertos.

En la junta de ayer, el gobierno municipal decidió que ante la baja de contagios de Covid-19 en la ciudad, ya es posible reabrir inclusive más oficinas municipales como la de impuestos, permisos de construcción y planificación.

Las albercas de Inner City y la de North Central Park se abrirán desde el viernes con registros para clases de natación que se planea iniciar el 6 de abril. El resto de las piscinas deberán estar abiertas a más tardar el 29 de mayo.

El cabildo tomó en cuenta las recomendaciones de Richard Chamberlain, director del Departamento de Salud y del doctor Víctor Treviño, autoridad de Salud.

Desde hace dos semanas, el gobierno de Laredo entró en la Etapa 1 de la reactivación de la ciudad de Laredo al abrir las áreas de juegos infantiles en los parques y las canchas de soccer, los campos de beisbol y softbol, aunque sólo para prácticas y no más de tres jugadores.

📣 COVID-19 UPDATE (03/29):

➡️ Hospitalization rate is at 1.97%

➡️ 6 patients in ICU

➡️ First Doses Administered: 44.34%

➡️ Fully Vaccinated: 23.54%

➡️ 65+ population who have received a vaccine: 68.70%

More information: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/9RncLbVNJl

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 29, 2021