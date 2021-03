Laredo, Texas: Abren listas para vacuna

A partir de hoy se abrirá una lista de espera para personas interesadas en aplicarse la vacuna contra el Covid-19, aunque con prioridad para quienes tienen más de 65 años.

Richard Chamberlain, director del Departamento de Salud, dijo también que desde este día, las personas podrán ingresar a la página www.vaccinatelaredo.com para comenzar a dar sus datos y ser parte de una lista de espera.

A los solicitantes se les pedirá su nombre, fecha de nacimiento y un teléfono o correo electrónico para comunicarse con ellos.

“El objetivo es tener una lista de espera para hablarles conforme vaya llegando vacuna y tengamos citas disponibles”, comentó Chamberlain.

Recomendó a las personas asegurarse de anotar la información correcta para que puedan recibir un enlace donde completen su registro para una cita en cuanto haya vacunas disponibles para ellos.

“Este link o enlace es personal y no se puede compartir ni dar a ninguna otra persona”, aclaró el director del Departamento de Salud.

El objetivo de la lista de espera es brindar un servicio más eficiente en la administración de las vacunas contra el Covid.

Destacó que la idea es comenzar a utilizar el listado de espera posiblemente a partir del viernes, cuando debe llegar una remesa de vacunas por parte del gobierno de Texas.

SEGUNDA DOSIS

Por otra parte, informó que se realizará una campaña de vacunación de segunda dosis a partir del 9 de marzo y a las personas se les enviará un mensaje de texto o un correo para notificarles del horario y lugar.

📣 The online portal and phone lines to set an appointment will open on Wednesday, March 3, 2021, at 1:00 p.m. In addition, the online portal will begin serving as a scheduler/waitlist system.

For more information:

English release – https://t.co/GTh7LfKzVW pic.twitter.com/9KuUqaZOzT

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 3, 2021