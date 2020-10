VIDEO: Reabren mall en Brasil y multitud se aglomera a pesar del riesgo de contagio

Con más de 150.000 muertos, Brasil es uno de los países del mundo más afectados por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, en medio de este perturbador panorama, una multitud se agolpó en las puertas de un shopping del estado de Pará sin distanciamiento social ni ningún tipo de protocolo.

Todo sucedió en Belén, donde se inauguraba el local número 150 de la tienda Havan, cuyo propietario es el empresario Luciano Hang, público defensor de las políticas impulsadas por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y crítico del presidente argentino, Alberto Fernández.

TE PUEDE INTERESAR: Decomisa CBP cubrebocas ‘piratas’ y medicamento anti covid

El video, que se viralizó en las redes sociales, es claro: cientos de personas se agolparon en las puertas del shopping, la gran mayoría de ellas sin barbijos, desesperados porque abrieran las puertas del establecimiento para poder entrar. Una vez que esto sucedió, la marea de gente provocó una especie de avalancha humana.

Y más: testigos afirman haber visto a Hang abrazar a empleados del local y a otras personas sin ningún tipo de protección, desestimando así todas las recomendaciones sobre la prevención de esta enfermedad.

Reopening of a shopping mall in Belem, Brazil, the second country with the most Covid deaths in the world.pic.twitter.com/X7G5ixrjJM

— Uki Goñi (@ukigoni) October 12, 2020