Abrirá INE el 3 de agosto

Compartir esta publicación













El 3 de agosto el INE en Nuevo Laredo reabrirá sus instalaciones únicamente para la entrega de credenciales 2019, es decir, las que ya habían sido tramitadas hasta antes del inicio de la contingencia.

Sólo será abierto el módulo principal del instituto, ubicado en la calle González 5439.

Se entregarán más de 4 mil 500 credenciales que se quedaron pendientes y sólo se hará por medio de una cita.

“Únicamente será entrega, no habrá trámites de credenciales, es importante que la gente lo sepa, además de que será fundamental la cita para poder recoger el documento, quien no traiga cita no será atendido, así como también será obligatorio el uso de cubrebocas y otras restricciones de salud”, dijo Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del INE.

La primera quincena de agosto se dedicará sólo a la entrega, para lo que se adecuaron las instalaciones del INE con protección no sólo para el personal que ahí labora, sino para la sociedad.

La cita se obtendrá a través de la página pública del INE o por medio de INEtel 800433-2000.

Para quienes requieran de realizar algún otro trámite deberán esperar hasta el 17 de agosto, ya que se busca garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales del ciudadano, además de garantizar la salud de la sociedad.