Abrirán los parques Domingo de Pascua; oficinas, el 6 de abril

El gobierno municipal anunció que los parques estarán abiertos este Domingo de Pascua, pero se recomienda tener reuniones con pocas personas para reducir el riesgo de contagios de Covid-19.

Los juegos infantiles ya están abiertos y se podrán utilizar los asadores y las áreas de mesas para las reuniones dentro de los más de 100 parques que tiene el Departamento de Parques y Recreaciones de Laredo.

Esto es parte de lo que se aprobó el lunes 29 de marzo por parte del Cabildo, para avanzar a la etapa 3 de la reapertura de las instalaciones de la ciudad.

Como lo presentó anteriormente el administrador de la ciudad, Robert A. Eads, la apertura de edificios y actividades en el gobierno municipal será por etapas y es parte de un plan para adherirse a las pautas de salud localizadas, teniendo como referencia los datos de Covid-19.

➡️ Hospitalization rate is at 2.53%

➡️ 7 patients in ICU

➡️ First Doses Administered: 45.23%

➡️ Fully Vaccinated: 24.07%

➡️ 65+ population who have received a vaccine: 69.41%

