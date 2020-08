Abuela muere tras ser atacada por su propio perro

Un ataque de perro se volvió mortal el viernes por la noche en Margate, donde una abuela falleció a causa de las heridas provocadas por el animal.

La policía llegó hasta el lugar de la tragedia y confirmó que una anciana murió como resultado del ataque.

La otra persona, un hombre superviviente del ataque canino, fue trasladada anoche al Northwest Medical Center con heridas graves.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta por duraznos infectados con bacterias; hay 78 intoxicados en EU

Sin embargo, la mujer, a quién la policía describió como una abuela de unos ochenta años, no sobrevivió a la ira del perro. Las autoridades confirmaron que la pareja era, en realidad, los dueños del perro en cuestión.

#Womankilled, man injured after #dogattack in #MargateFlorida north of #FortLauderdale https://t.co/1fR2guHcyS

— Travelaviator (@Travelaviator) August 29, 2020