Abuelita cobra por ser niñera de su nieto y desata polémica

¡Abuelita soy tu nieto!.. La ancianita comentó que ama a su nieto, pero no es niñera ya que tiene una vida propia ¿La apoyas?

Compartir esta publicación













Tremenda polémica generó una abuelita residente de Australia que a través de Reddit compartió que cobra un sueldo por ser la niñera de su nieto, ya que su hija trabaja cinco días a la semana durante 8 horas diarias.

La abuelita fue criticada severamente por algunos internautas, pero el tema generó debate y hubo quienes le aplaudieron la decisión de cobrar, ya que cuidar a un menor de edad implica tiempo y esfuerzo que bien podría invertir en otra cosa debido a que no es su responsabilidad.

Abuelita es bien cobrona

En consecuencia, la abuelita dijo que ama a su nieto de un año y le encanta pasar tiempo con él, pero que quiere recibir una cantidad de dinero por hora en los dos o tres días por semana que se dedique a ser niñera, pues de cuidarlo estaría renunciando a su tiempo libre ya que además trabaja desde casa. Así, le pidió a su hija 15 dólares (300 pesos) por hora.”No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo. No puedo simplemente trabajar y cuidar a su hijo al mismo tiempo”

Pero ella negoció y le ofreció 10 dólares (200 pesos) por hora, cosa que la abuelita aceptó. Y esto porque la joven no tiene las posibilidades de pagarle más; gana 22 dólares (440 pesos) la hora. Por este motivo, la mujer fue cuestionada acerca de si verdaderamente ama a su nieto o sólo accede a cuidarlo para obtener dinero.

Internautas se lanzan contra la ancianita

“Sólo diga que no quiere cuidar niños”, “¿Quiere cobrarle a su hija más de la mitad de lo que gana por cuidar a su nieto? Si no quiere hacerlo diga que no y deje que busque a una niñera“, fueron algunos de los comentarios que recibió.

PODRÍA INTERESARTE:

Nueva mutación COVID en Reino Unido: ¿Qué tan preocupante es?

En tanto, otros agregaron: “¿Está calificada profesionalmente en cuidado de niños, tiene certificado de primeros auxilios vigente o un título en educación infantil? En mi área, estas son las calificaciones para los trabajadores de cuidado infantil remunerados que ganan tanto dinero y que también cuidan a más de un niño a la vez”.