Abuelita de origen asiático da palazo a joven estadounidense que la golpeó

En el centro de San Francisco, California, una abuelita de 76 años de edad llamada Xiao Zhen Xi fue atacada por un joven estadounidense.

En redes sociales, se difundió el video donde se ve la agresión que sufrió la mujer de origen asiático. En una entrevista al medio local KPIX5 la agredida informó que estaba esperando para cruzar la calle cuando un joven la golpeó en la cara sin ningún motivo.

La abuelita, para defenderse de la agresión, recogió un pedazo de madera que encontró y le regresó el golpe a su agresor.

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2

— Dennis O'Donnell (@DennisKPIX) March 17, 2021