Abuelita pide auxilio en una nota durante vacunación; denuncia maltrato

Una Abuela de 85 años pidió auxilio a través de una nota en la que denunció maltrato familiar.

A través de una nota que entregó al personal de vacunación, la adulta mayor denunció sufrir humillaciones, encierro, y condiciones de vida ‘deplorables’ de parte de su hija y su yerno.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, la adulta mayor llegó al Centro de Vacunación de la escuela Vocacional Número 7, ubicado en la avenida Ermita Iztapalapa, colonia Aztahuacán, en compañía de dos familiares: su hija de 39 años, y su yerno de 59.

Cuando el enfermero llegó al turno de vacunación de la adulta mayor, ella aprovechó la oportunidad para entregarle una nota de auxilio; la cual, denunciaba a sus familiares de maltratarla, humillarla, y tenerla en malas condiciones de vivienda.

Tras leer el aviso, el enfermero comunicó al encargado del Centro de Vacunación para solicitar apoyo de las autoridades. Elementos de la SSC conservaron la evidencia presentada por la adulta mayor para detener a los familiares que la acompañaban.

La abuela, que pidió auxilio en un centro de vacunación de la alcaldía Iztapalapa, escribió en la carta que estaba secuestrada por su hija y su yerno. Además de que tenía un año encerrada sin salir de su hogar.

“Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa me ¿dejan? Les pido que me saquen de aquí por favor”