Abuelito celebra su cumpleaños vestido de El Chavo del Ocho

Brasilia.- Sin duda El Chavo del 8 es una de las series mexicanas más reconocidas a nivel mundial, incluso en Brasil, donde un abuelito no dudó en celebrar su cumpleaños con la temática de dicho programa.

Se trata de don Francisco, quien quiso plasmar su amor por la serie creada por Roberto Gómez Bolaños en su fiesta de cumpleaños número 92.

Cibernautas quedaron cautivados con las imágenes del señor de la tercera edad, quien se luce vistiendo el traje de este popular personaje.

“Se puso de humor, se metió en el personaje. Fue realmente genial. No me lo esperaba y me gustó mucho”, mencionó su hija para un medio.

Además, contó que su papá es un verdadero fanático de la serie. Incluso, muchas personas cercanas a la familia creen que tiene un ligero parecido físico a Roberto Gómez Bolaños.

A sus 92 años, tal parece que don Francisco aún tiene muchas cosas por cumplir, incluso quiere abrir su propio negocio.

O meu avô é o ser humano mais fofo do mundo e posso provar! Acaba de completar 92 anos e olha isso 😍❤️ (sim ele é fã de Chaves e sim ele se vestiu de Chaves kkkk) pic.twitter.com/EhrHzV74JY — Xuraaaai Curaaaai (@celinhamanhaes) August 30, 2020