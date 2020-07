Abuelitos en Reino Unido recrean portadas de discos para aligerar cuarentena

En medio de la pandemia y las malas noticias que esta ha traído, un grupo de abuelitos decidió sacarle provecho al tiempo libre que pasan dentro del asilo en donde viven y recrearon portadas icónicas de algunos discos.

Se trata del asilo Sydmar Lodge, ubicado en el Reino Unido, ahí habitan decenas de abuelitos que son cuidados por el personal para mantenerlos a salvo de la pandemia que está afectando al mundo.

La idea surgió de Robert Speker, coordinador de actividades del lugar, quien estaba buscando una manera de mantener entretenidos a los ancianos, así que se le ocurrió armar una sesión fotográfica con todos para distraerlos.

“Hice el proyecto para hacerlos felices y creo que las familias de las modelos lo han disfrutado, incluso los nietos han publicado sobre sus abuelos. Los riesgos que significan que podrían estar encerrados durante mucho tiempo y sin hacer nada, quiero que hayan pasado un buen momento”, dijo Robert Speker a Jewish News sobre estas peculiares fotografías.

Estos abuelitos recreando todas las portadas de discos de Rock y Pop, es un ejemplo de que la edad no es impedimento para seguir divirtiéndose y pasar una cuarentena más amena.

Las fotografías que fueron compartidas por su creador en Twitter, de inmediato se volvieron virales y recibieron muchos comentarios de apoyo y sobre todo muestras de cariño ya que el proyectó fue calificado por los usuarios como algo tierno.

Sydmar Lodge Care Home residents and carers have been recreating classic album covers. The home has now been in lockdown for 4 months. pic.twitter.com/XS5YQ4f1Sw

— Robert Speker (@robertspeker) July 10, 2020