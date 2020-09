Abuelo logra terminar la prepa a sus 80 años y desea ir a la Universidad

Compartir esta publicación













Víctor Nicolás Brígido, originario de San Lucas, Oaxaca, terminó la prepa a sus 80 años luego de haber recorrido 40 kilómetros cada jueves de los últimos tres años para llegar al Centro de Educación Abierta No. 4., de San Juan Bautista Tuxtepec.

Ahora, el abuelo va por la Universidad porque desea convertirse en un profesionista, ya que casi toda su vida ha sido campesino dedicado a cultivar maíz y frijol, además de criar cerdos, con una jornada que inicia a las cuatro de la mañana. Una foto suya fue compartida por el área de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de Oaxaca.

“Me gusta estudiar y conocer las cosas. Decidí aprender para que el día en que yo muera, lo que estudié se quede en mi cabeza, y eso me voy a llevar… Cuando fui chamaco no acudí a la escuela porque no entendía el español, hablaba mi lengua madre, el chinanteco; ya después aprendí poco a poco a hablarlo el español”, cuenta Víctor Nicolás.

Mientras estudió el sistema de educación abierta del Colegio de Bachilleres, sus profesores, que sabían que recorría un largo camino desde a comunidad de Vista Hermosa, notaron que el abuelo siempre se desarrollaba con empeñó y disposición. Así que ahora lo celebran por su fortaleza e inspiración.

“Espero que la vida me alcance para ser un profesionista, aunque por la pandemia por el coronavirus esto se vuelve un poco más difícil, pero me siento muy contento de lo que he logrado”, dice Víctor, quien también afirma que sus estudios de prepa le han servido para crecer personalmente, pues sus esfuerzos han sido más constantes en el trabajo.

En redes sociales, la Comunicación Social y Vocería del Gobierno de Oaxaca lo felicitó, haciéndolo viral entre los cibernautas que aplauden la actitud del abuelo y le envían mensajes de apoyo y solidaridad para que nunca se rinda en la búsqueda de sus sueños.