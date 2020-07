Denuncian en Reynosa abusos en la venta de agua purificada

Compartir esta publicación













Tras los estragos que dejó el huracán Hanna, habitantes de Reynosa comenzaron a sufrir de abusos por parte de una empresa dedicada a la venta de agua purificada ya que con la alta demanda buscan condicionar su venta.

Ante los cortes de agua y los demás daños que dejó el fenómeno meteorológico, la venta de aguan embotellada se elevó, y esto derivó en que una empresa quisiera sacar provecho elevando los costos y condicionando su venta para obligar a los consumidores a adquirir un garrafón nuevo.

De inmediato la quejas llegaron a la Procuraduría Federal del Consumidor -Profeco- quienes detectaron un condicionamiento en la venta de este producto, debido a que una conocida marca orilló a los clientes a adquirir garrafones argumentando que los que llevaban rebasaban los 3 meses de antigüedad.

“Ellos nos comentaban que es una política no formal que ellos tienen, que los garrafones tenían una vida útil de 3 meses, una política que no está sustentada”, declaró el titular de la oficina regional de PRPFECO, Óscar Torre Gómez, y agregó, el precio no aumentó, sino que el costo de un garrafón nuevo es hasta 3 veces superior al precio del retornable.

Si bien esta práctica tiene años presentándose en la ciudad, mencionó, las quejas se realizaron formalmente a raíz de la alta demanda derivada de la suspensión de agua en algunas colonias afectadas por “Hanna”, por lo que acudieron a la distribuidora y se colocaron los correspondientes sellos de suspensión a la actividad comercial y se sostuvo un diálogo con la empresa la mañana de este jueves.

De acuerdo con el funcionario, la sanción aún continúa evaluándose, debido a que hay diversos factores a considerarse, por ejemplo, vender garrafones desechables como retornables, la caducidad superior del líquido respecto a su envase, y las empresas relacionadas con la comercialización del producto, a las cuales exhortó a abandonar el condicionamiento para evitar sanciones.

“Si ustedes, como distribuidores de estos productos, la empresa las está condicionando o les está estableciendo esta política comercial, no lo permitan porque nosotros como autoridad federal que estamos revisando que los consumidores no sean víctimas de abusos, los estaremos visitando muy pronto y si vemos que están realizando esta práctica, serán sujetos de sanciones y posiblemente de clausura de su actividad comercial”, recalcó.

