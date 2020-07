Acapara Covid las ambulancias de Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













Las ambulancias en Nuevo Laredo han sido acaparadas por el Covid-19.

Protección Civil reconoció que hoy en día, tanto las unidades para el traslado de pacientes como el propio personal, son insuficientes.

Al menos 10 a 12 llamadas se reciben para trasladar a pacientes positivos, sin contar el servicio que se presta para otro tipo de situaciones como accidentes vehiculares y otros.

“Sí, requerimos en este momento más ambulancias así como personal, cada vez son más las personas enfermas que necesitan ser trasladadas a hospitales por el Covid-19 y eso toma tiempo, en lo que llega al hospital, el paciente es recibido y la ambulancia nuevamente se pone en servicio, pero debemos recordar que no es de forma inmediata pues debe esterilizarse, limpiarse, un proceso que lleva por lo menos una hora”, dijo Omar Enríquez, titular de Protección Civil y Bomberos.

La dependencia trabaja actualmente con dos ambulancias en tres turnos las 24 horas del día, por lo que es necesario la adquisición de equipo que per-mita eficientar el trabajo.

“Prácticamente todo recae en la dirección de Protección Civil”, expresó el titular.

Durante la sesión de Cabildo celebrada este jueves, se abordó el tema en el que incluso se habló de un traslado que no se pudo realizar, ya que las ambulancias estaban ocupadas, afortunadamente el paciente ajeno a Covid-19, no era grave y su estado de salud le permitió ser trasladado en un vehículo particular.

Se hizo la petición para la adquisición de al menos dos o tres unidades más, así como la contratación de mayor personal.