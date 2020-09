Acapulco Shore [EN VIVO]: cómo y dónde ver el capítulo 14

El programa más polémico de la televisión, Acapulco Shore, está llegando al final de su séptima temporada. ¿Qué es lo que te ha faltado? ¿Más fiesta?, ¿Más alcohol?, ¿Más sexo? Pues esto puede solucionarse en el episodio de este martes.

Lo que seguro no nos ha faltado ha sido el drama y el romance, pues los invitados ya han dado de qué hablar con su pasado con algunos shores, tal es el caso de Isa, quien aceptó haber “consumado” con Potro hace algunos meses.

Si nunca es suficiente desmadre, ¡Vive la semana Shore con repeticiones y maratones! 🥵🥳 Y no te pierdas un nuevo episodio de #MTVAcaShore todos los martes 10PM MX/CO por MTV 🌴 pic.twitter.com/ZaiOz9syCh

Entre embarazos falsos, Rocío por fín echando pasión, peleas entre Jey y Nacha y la cruda de un buen carnaval, lo más destacado es que por fin ocurrirá la pelea de Jawy con Potro por lo que este último ha comentado del reggaetonero.

Recordemos que Nacha le dijo a Manelyk que Luis Caballero, les había dicho que “Jawy no es nada sin Mane”. Acto seguido, fue a contarle a su novio, quien visiblemente decepcionado y molesto, se dispuso a terminar con esto.

“Siempre hay una primera vez para enterarse cómo es la gente, mañana lo voy a poner en su lugar. Ese güey cree que tiene y no tiene nada en comparación conmigo, soy su trauma, soy su sombra (…) Potro mañana se va de aquí y no regresa, te lo juro, porque en esta casa entra gente real. No necesito más para darme cuenta de otro hipócrita”