Acciones de Gamestop le dan 65 mil pesos a un niño de 8 años de San Antonio, TX

Lo sucedido con las acciones de Gamestop, Reddit y Wall Street ha provocado varias reacciones en el mundo; mientras inversoras están experimentando pérdidas millonarias, algunas personas se han visto beneficiadas, tal es el caso de Jaydyn Carr de 8 años, que ganó 65 mil pesos.

Resulta que hace 2 años, la madre de Jaydyn Carr, compró algunas acciones de Gamestop por 6 dólares cada una (120 pesos), mismas que regaló a su hijo con el fin de que aprendiera un poco de las inversiones; sin embargo, no se imaginaban que su valor aumentaría dramáticamente.

Al darse lo sucedido con el grupo WallStreetBets, el niño decidió que era hora de vender sus activos, con lo que tuvo una ganancia de 53 veces el costo inicial de cada acción, consiguiendo 3200 dólares en un sólo movimiento (los mencionados 65 mil pesos), de los cuales volverá a invertir un poco y el resto lo guardará en una cuenta personal.

Como era de esperarse, las acciones de Gamestop cerraron a la alza el pasado 29 de enero, último día laboral del mes en el sector financiero, dando por concluido un inicio de año más que favorable para la empresa en mucho tiempo.

Jaydyn Carr, a 10-year-old in San Antonio, enjoyed a return of over 5,000% on a 2019 Kwanzaa gift: 10 shares of GameStop.https://t.co/gpwpWAVGGl

— The New York Times (@nytimes) January 30, 2021