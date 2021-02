Laredo, Texas: Acechan en redes sociales a los depredadores

Redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Tik Tok, Xbox Live y muchas más, son medios o vehículos para que delincuentes cibernéticos, incluidos degenerados sexuales lleguen a sus hijos, advierte la Policía de Laredo.

Y recomienda la autoridad local que los padres estén muy conectados con sus hijos, con el andar y el navegar de ellos en estas redes sociales, aplicaciones y el mismo internet o ciberespacio.

Los adultos de cada familia no sólo deben charlar ampliamente con los chicos, sino que siempre deben estar al pendiente de ellos.

“Las aplicaciones y redes sociales de todos conocidas, así como las no contempladas por los adultos, pueden estar ubicando a los menores de edad, sus domicilios, sus datos personales, sus itinerarios, salidas, traslados y todo sobre su actividad diría y su vecindad, poniéndoles en peligro”, dijo Joe Baeza, detective de Laredo, en relación a la información vertida por la corporación el martes, que en Estados Unidos se conmemoró el “Día Nacional de un Internet Seguro”.

Si usted tiene niños, o adolescentes, ellos podrían estar compartiendo su ubicación con desconocidos en redes sociales.

Eso podría ponerlos a ellos en riesgo, debido a contactos no deseados con extraños, gente ajena a ellos y a la familia, sin siquiera saber los pequeños, que están dando a gente su domicilio y detalles de su vida, de su familia.

“Padres siempre atentos a estas aplicaciones, en relación a sus hijos”, agregó el detective. Y citó; Calculators, Periscope, Houseparty, Blendr, Holla, Wildcraft, Liveme, Omegle, Grindr, Skout, Kik, Bumble, Hot Or Not, Tinder, Meetme, Badoo, Ask.fm y Whisper, sólo entre muchas otras.

CONSEJOS

Los expertos recomiendan que se debe iniciar desde la base, esto es enseñar a los menores la importancia de la privacidad.

Cuidado con prohibirles que utilicen las redes sociales, los pequeños pueden pensar que no se confía en ellos y pueden surgir otros problemas dentro de la cadena padres-hijos.

Los padres o tutores deben informarse sobre la política de datos, en aplicaciones y redes sociales; orientar a sus hijos sobre ellas; identificar funciones y efectos de cada acción que se realice.

Estar al pendiente sobre actualizaciones de cada red; revisar juntos quienes pueden tener acceso a sus fotografías; guiar a los pequeños como mantenerse siempre a la defensa de sus datos personales, para no revelarlos.

Y platicar siempre en todo momento de lo que están haciendo en las redes sociales, en las aplicaciones, los datos que introducen en los juegos en consola y sobre todo, hacer énfasis en las condiciones de privacidad.

