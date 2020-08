Exhiben a acosador en el Puente I

Compartir esta publicación













Una joven denunció mediante redes sociales a un acosador que la acechó en el Centro de Laredo, Texas, muy cerca del Puente I.

La usuaria de Facebook de nombre Lissie Montalvo aseguró que no es la primera vez que es víctima de actitudes groseras y machistas por parte de hombres que se instalan cerca del cruce internacional, y dijo que en esta ocasión el individuo la siguió y se acercó de más a ella con dudosas intenciones.

Asó lo escribió la mujer en su cuenta (se comparte tal como lo escribió):

“Diario cruzo a laredo tx caminando por que las filas estan horribles en carro , y diarioooo escucho comentarios tan corrientes e insultos cosa que esta mal pero ya se me hacia costumbre pero lo de hoy sinceramente me dio tanto coraje de hombres que no saben respetar alas mujeres y que se creen en todo su derecho de hablarme y acosarme este hombre no solo me siguio y me dijo cosa si no que intento hacer algo mas cosa que por reaccion le pegue en la panza con el codo y le camine y todavia me dió tiempo de tomarle foto y el sinico seguia viendo ! Si lo ven denle una chinga ! Que yo no pude !”

Luego del mal momento, el acosador se quedó muy cerca de ella que hasta la mujer tuvo tiempo de tomar la fotografía.

La publicación contó con el apoyo de decenas de usuarios que mostraron su apoyo y comentarios de mujeres que afirman haber pasado por la misma mala experiencia.

Tan común es el acoso y el hostigamiento, que muchas mujeres le recomiendas traer consigo un gas pimienta para defenderse en caso de una agresión similar.

