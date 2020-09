Activan ‘Centros de Enfriamiento’ en California ante alerta de intenso calor

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) anunció que las condiciones de calor desde hoy hasta el lunes en el sur de California serán extremas, es por eso que el condado de Los Ángeles ha activado diversos centros de enfriamiento durante este fin de semana.

Los centros que están distribuidos en todo el condado estarán abierto desde este viernes hasta el próximo lunes de 12:00 p.m. hasta las 8:00 p.m, con algunas variaciones mínimas en algunos centros.

Las autoridades recomienda consumir mucha agua, evitar tomar alcohol y las trabajos o deportes al aire libre, usar ropa adecuada y liviana, mantenerse bajo la sombra y cuidar a los niños, ancianos y mascotas.

La ola de calor del fin de semana podría fijar nuevos máximos de temperatura históricos en el sur de California.

