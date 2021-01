ÚLTIMO MOMENTO: activan hoy citas para vacunas en Laredo

Este viernes a la 1 de la tarde se activará de nuevo el portal de citas para la aplicación de vacunas contra el COVID 19. Hay cinco mil dosis que ya recibió el Departamento de Salud.

Las citas

Las personas podrán ingresar al portal www.vaccinatelaredo.com o bien llamar al teléfono (956) 795-4920 desde las 8 de la mañana para aspirar a obtener una cita para la vacuna.

Anuncian citas

📣The online portal will open tomorrow, January 29, 2021 at 1:00 p.m. For those who wish to make an appointment via phone, they will need to call 3-1-1 and they will be transferred to the vaccine hotline. To read the full release, visit:https://t.co/gCPMGecs9y pic.twitter.com/eos0Ynhezm

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 29, 2021