Estas son las actividades permitidas y prohibidas en parques de Laredo

LAREDO, TX.- El Departamento de Parques y Recreación de Laredo dio a conocer las actividades permitidas y prohibidas dentro de los parques durante este fin de semana festivo.

Todos los ciudadanos están requeridos a:

1) Usar una mascarilla cuando no coma ni beba.

2) Reunirse en grupos pequeños dentro de su familia.

3) Limpiar con frecuencia las superficies que toquen

4) Practica el distanciamiento social. El horario del parque es de 6:00 am a 11:00 pm

Siguiendo estas reglas ayudará a mantener los parques limpios y a todos saludables.

Actividades que puede realizar en los parques:

• Recoger y desechar la basura correctamente.

• Las familias pueden empacar sándwiches, traer pizzas o utilizar la parrilla, cualquiera está permitido. Los platos, servilletas, vasos, refrescos, botellas de agua, dulces, pasteles, galletas, etc. son bienvenidos. Solo asegúrese de dejar el área limpia y de que toda la basura se coloque en el contenedor adecuado o en una bolsa de basura.

• Lleve bolsas de basura adicionales cuando visite un parque local

• Estacione sus vehículos solo en áreas designadas

• Apague todas las cenizas: no las coloque en los contenedores de basura

• Lleve galones de agua adicionales para extinguir adecuadamente las brasas.

• Tenga a su (s) perro (s) con correa, por la seguridad de los demás y de su mascota.

• Siga las reglas de la FCC para volar drones en cualquier parque de la ciudad.

Actividades no permitidas en los parques:

• No acampar durante la noche en ningún parque de la ciudad.

• El horario del parque es de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. Nadie puede pasar la noche con mascotas o pertenencias para reservar un lugar. No se permite sillas y otros artículos similares a las mesas de picnic del parque.

• Las áreas de picnic se asignan por orden de llegada, a partir de las 6:00 a.m. Toda la propiedad que se deje en el parque durante la noche se considerará abandonada y estará sujeta a que el personal del parque de la ciudad la retire. Todos los pabellones estarán cerrados.

• No se permiten parrillas para remolques o vehículos todo terreno o cualquier otro vehículo motorizado en los parques.

• Los pozos de los remolques no solo destrozan el paisaje del parque, sino que también arruinan el sistema de riego en los parques. Los vehículos todo terreno y otros vehículos motorizados también causan los mismos problemas para el sistema de riego y jardinería y también pueden ser un peligro para las multitudes en el parque.

• A algunos les gusta hacer una fogata con leña que luego transfieren a la parrilla y esto arruina el césped. Todos los fuegos deben limitarse a las parrillas únicamente.

• No se permite alcohol en los parques.

• No se permite fumar.

• No se permite absolutamente ninguna venta sin un permiso de eventos especiales.

Solo los vendedores que tengan el permiso de eventos especiales del Departamento de Parques de la Ciudad de Laredo y, lo que es más importante, el Permiso de Manejo de Alimentos del Departamento de Salud de la ciudad pueden vender. Esto es para evitar que se propague cualquier enfermedad transmitida a través de los alimentos. En caso de duda, pídale al vendedor una copia de su permiso. Los proveedores aprobados siempre deben llevar consigo sus permisos.

Además, el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Laredo y el Departamento de Policía trabajarán arduamente para prevenir el vandalismo durante este fin de semana festivo y más allá. Varios parques de la ciudad están equipados con cámaras, la división de policía de parques de la ciudad estará patrullando y monitoreando a todos aquellos que buscan causar daños y destrucciones en los parques.

CASA BLANCA

Respecto al parque estatal Casa Blanca, se hicieron reservaciones por teléfono y sólo podrán entrar al lugar quienes tengan un espacio reservado.

Sólo se hicieron reservaciones para 750 familias que ya tienen un lugar separado y por lo tanto no se permitirá la entrada a quienes no tengan una reservación.

