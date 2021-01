Actores, exfutbolistas, youtubers y hasta modelos quieren ser candidatos

La política se ha vuelto circo, maroma y teatro. Exfutbolistas, actores, youtubers y hasta modelos serán parte de la oferta de candidatos que los partidos políticos catapultarán para distintos cargos en los comicios de junio próximo.

Ante el descrédito de los políticos tradicionales, y ávidos de ganar votos, los institutos políticos recurrirán a la fama de distintas celebridades.

Uno de los partidos que más candidatos de la farándula o el deporte está impulsando es Encuentro Solidario (PES), que en aras de mantener su registro como nuevo partido, y no perderlo como ocurrió en 2018, presentó a varios exfutbolistas como sus candidatos. El exportero de la selección mexicana y ahora cronista deportivo Jorge Campos podría contender en Acapulco por una diputación federal, lo mismo que Adolfo Bofo Bautista en Guadalajara. Mientras que Javier El Abuelo Cruz será candidato para una diputación local en Nuevo León.

En las pasadas elecciones, el PES logró ganar la gubernatura de Morelos con candidatos como Cuauhtémoc Blanco. Ahora, además de futbolistas, también impulsa actores y artistas como el cantante y empresario Vicente Fernández Jr. y su novia Mariana González, que serán candidatos a diputados por este instituto político.

Redes Sociales Progresistas (RSP), asociado a la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo, también está postulando a un gran número de famosos. Destacan la boxeadora Mariana La Barbie Juárez y el actor y conductor Alfredo Adame, que buscan una diputación federal, así como los luchadores Blue Demon, Tinieblas y Místico, quienes pretenden conquistar diversas alcaldías en la Ciudad de México.

En la oferta de RSP también está el exvocalista de la banda musical Los Ángeles Azules, Héctor Hernández, que será candidato a la alcaldía de Iztapalapa y la actriz Malillany Marín, como candidata a la alcaldía Miguel Hidalgo.

El actor Carlos Villagrán, mejor conocido por su personaje de Quico, será candidato a la gubernatura por el partido local Querétaro Independiente.

Candidatear famosos no es algo único de los partidos emergentes, también los tradicionales lo están haciendo. El PRI en Nuevo León propondrá a Patricio Zambrano, a la conductora del clima Alhinna Vargas y al piloto de carreras Fernando Lozano, como diputados locales; mientras que el PAN invitó al clavadista olímpico Rommel Pacheco como candidato a diputado federal.

Por ahí vienen las elecciones federales y estatales en México. Entre los candidatos hay ex futbolistas, ex directores técnicos de fútbol, actores y actrices, ex luchadores, ex atletas olímpicos, etc.

¿Quien más resalta? Carlos Villagrán, quien hacía de Quico en El Chavo del 8. pic.twitter.com/iKL9qIeM0N

— Trotsky® (@____TRC____) January 27, 2021