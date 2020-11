Actores de Nuevo Laredo que han puesto en alto a la ciudad

Compartir esta publicación













Dicen que nadie es profeta en su tierra y estos talentosos actores de Nuevo Laredo lo han demostrado en el mundo del arte, donde han puesto en alto nombre de la ciudad en producciones de nivel mundial.

Quizás no sabías, pero de esta frontera han salido actores y actrices que han participado en películas, series y telenovelas que seguramente conoces, has visto o incluso hasta eres fan.

Tuvieron que salir de Nuevo Laredo para perseguir sus metas y gracias a su pasión y talento por el arte, hoy cumplen su sueño y son parte de grandes producciones audiovisuales.

TE PUEDE INTERESAR: Disney+ no será compatible para estos dispositivos y pantallas

Sus nombres aparecen en el reparto de Señora Acero, La Candidata, Bronco: La Serie, Frozen, Roma, Spider Man y hasta la exitosa serie estadounidense The Walking Dead.

Ellos son orgullosamente de Nuevo Laredo y aquí te los presentamos:

Oscar Treviño

Actualmente vive en la ciudad de México, estudió la licenciatura en Artes Escénicas de la UANL y ha participado en series muy exitosas como Señora Acero y La Candidata; además que ha participado en algunas novelas mexicanas.

Rogelio Ramos

Nació en la ciudad de Laredo, Texas un 9 de septiembre de 1976, y ha participado en películas como: Spiderman 3, Sex and the city: The movie y Richard III.

Gustavo Gómez

Egresado del CBTIS 137, Gustavo tuvo la oportunidad de participar en la temporada 10 de The Walking Dead, igualmente ha tenido apariciones en Satege 13, La Quinceañera, Animal Kingdom, Chicago PD y american Crime.

Además que ha tenido apariciones en algunas películas.

Damián Aviña

Estudio comunicación en Nuevo Laredo y luego de ejercer el periodismo, decidió emprender un viaje en busca de llevar a cabo otra de sus pasiones, la actuación.

Llegó a la CDMX, realizó algunos castings que lo llevaron a la exitosa serie de TNT, Bronco: La serie; además que participó en un proyecto de Telemundo llamado, Preso No. 1 y el melodrama “Vencer al desamor” de Televisa.

Actualmente, de la mano con su carrera de actor, es promotor cultural y se mantiene activo compartiendo sus conocimientos de actuación con niños y adolescentes.

Jhio Raga

Concluyo sus estudios de comunicación en Nuevo Laredo y después, al igual que otros colegas de él, viajó en busca de más oportunidades no sólo de trabajo, sino de educación y formación actoral.

En CDMX ha participado en obras como Enamorarse es hablar corto y enredado, La piedra oscura, Mi querido capitán, El séptimo arte, El pecado de María, Besos al aire, El público, Mexican idol, Mucho fuego prometéis y De pícaros, truhanes y actores.

En la televisión debutó en las series Relatos misteriosos, Archivo muerto, Atrapada, Enemigo íntimo y Señora acero: La coyote. Mientras que en el cine ha participado en los cortometrajes Intenciones y Ni un solo ruido, con presencia en festivales.

Formó parte del equipo de dirección de casting de la multipremiada película Roma de Alfonso Cuáron, así como de los largometrajes mexicanos Chicuarotes, Los adioses, Restos de viento y La vida inmoral de la pareja ideal.

Carmen Sarahí

Actriz y cantante de Nuevo Laredo, luego de triunfar en México dentro del teatro musical, llegó su gran oportunidad al ser elegida para interpretar la banda sonora de la película animada Frozen y darle voz en su versión en español a la voz de Elsa, situación que años más tarde la llevarían a pisar la alfombra roja en la entrega de los premios Oscar.

Además ha participado en telenovelas como Rubí, Rebelde, Mujer de madera, Palabra de mujer, Ni contigo ni sin ti, El Juramento (Telemundo), y programas como S.O.S.: Sexo y otros secretos, Como dice el dicho, La rosa de Guadalupe y Décadas

Tamaulipeco de nacimiento, vivió muchos años en Nuevo Laredo donde fue parte de los fundadores de la compañía Laberintus Teatro con la que trabajó una década en más de 15 montajes.

Eleazar Gómez queda fuera de telenovela por violencia hacia la mujer https://t.co/i9IvuH9GYp — El Mañana (@ElMananaOnline) November 10, 2020