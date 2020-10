Adeudan Estados a federación 70 mmdp

Compartir esta publicación













Ciudad de México.- Los gobiernos estatales han recibido en lo que va del año por participaciones federales 638 mil millones de pesos, 2.9% más que el mismo periodo del 2019. Y algunas entidades no han entregado al gobierno federal los recursos por retención del ISR, ni lo que corresponde al ISSSTE, al Fovissste, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, al precisar que el gobierno federal ha entregado lo que les corresponde.

Ademas, dijo que deben 70 mil millones de pesos de impuestos a la Federación.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional recordó que en el 2007 se hizo la reforma a la Ley de coordinación fiscal que está vigente, y legisladores que entonces votaron a favor hoy son gobernadores.

Sostuvo que “no se vale que quieran engañar a la gente, si se requiere una nueva reforma tendría que buscarse un consenso. Porque si el gobernador dice que tiene derecho a recibir más, va a haber que quitarle a Chiapas, a Oaxaca o a Guerrero. Mucho del argumento es muy inhumano, decir, que somos los que más aportamos, debemos recibir más. Hay otro argumento, darle más al que más lo necesita. ¿O queremos un país inequitativo?”.

Pidió a los mandatarios estatales que nos digan porqué votaron esa fórmula y ahora ya no les parece, “mi interpretación es que usan esto como bandera político electoral, como vienen las elecciones para que la gente esté inconforme con nosotros y sus partidos saquen votos. Se me hacen muy ramplón”.

Dijo que si se va a proponer una reforma constitucional que el Congreso resuelva, pero si va a ser para quitar recursos al gobierno federal, “no lo vamos a permitir”. Explicó que ahora como nunca la gente recibe apoyos del gobierno federal de manera directa.

“Dialogamos siempre y cuando no haya politiquería. Fíjense que se utilice la investidura presidencial con fines partidistas, tenemos que ser respetuosos. No es personal, tiene que ver con la institucionalidad. De repente plantean que no se les está dando dinero y están proponiendo una ruptura con la Federación”, afirmó.

Pidió al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se informe a los gobernadores cuánto se les ha transferido. Presente en la conferencia, Herrera dijo que ante el señalamiento de que el gobierno federal ha venido disminuyendo las transferencias, precisó que “esto no puede ser porque está la ley de Coordinación fiscal, reformada en el 2007.

El pacto fiscal prevaleciente es de una reforma de hace 13 años. La legislación tiene fórmulas matemáticas específicas. No hay margen de discrecionalidad en lo que hace Hacienda, se sigue ese mecanismo”.

López Obrador agregó que la directora del SAT le informó que en conjunto serían alrededor de 70 mil millones de pesos los recursos que corresponden a impuestos, pero precisó no se está cobrando eso.