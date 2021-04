¡Adiós, duque! Regé-Jean Page deja ‘Los Bridgerton’ antes de rodar la segunda temporada

El mayor éxito de Netflix de los últimos meses es Los Bridgerton. Uno de los secretos de esta pasión que ha despertado en la audiencia era el atractivo y el trabajo de Regé-Jean Page, el actor revelación que interpretaba al duque de Hastings.

Pero la plataforma ya ha anunciado un detalle que posiblemente destroce a los fans: Page no aparecerá en la segunda temporada de la serie que se rueda esta primavera en el Reino Unido.

Un comunicado en redes sociales lo ha dejado muy claro. “Mientras todos los ojos se vuelven hacia la búsqueda de Lord Anthony Bridgerton para encontrar una vizcondesa, nos despedimos de Regé-Jean Page, quien interpretó triunfalmente al duque de Hastings”, escribió Lady Whistledown”, ha escrito la pluma de Lady Whistledown en redes sociales, el personaje que se encarga de informar de todos los rumores y cotilleos de los círculos aristocráticos de Londres durante el periodo de la Regencia.

Pleasure and a privilege! An honour to be a member of the family – on and off screen, cast, crew and incredible fans – the love is real and will just keep growing ❤️💫 https://t.co/YBk4RvKNpx

— Regé-Jean Page (@regejean) April 2, 2021