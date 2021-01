Vivió tres meses en un aeropuerto por miedo al coronavirus

Compartir esta publicación













Un hombre demasiado asustado para volar debido a la pandemia vivió sin ser detectado en un área segura del aeropuerto internacional de Chicago durante tres meses, según los fiscales de EE.UU.

Aditya Singh, 36, fue arrestado el sábado después de que el personal de la aerolínea le pidiera presentar su identificación.

Enseñó una credencial, pero supuestamente pertenecía a un director de operaciones que denunció su desaparición en octubre.

La policía asegura que Singh llegó en un vuelo desde Los Ángeles al Aeropuerto Internacional O’Hare el 19 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR: Protestas y gente armada causan temor en Estados de EEUU y activan Guardia Nacional

Al parecer, encontró la placa del personal en el aeropuerto y “tenía miedo de volver a casa debido al Covid”, dijo la asistente del fiscal del Estado Kathleen Hagerty, informa el Chicago Tribune.

El pasajero llegó en un vuelo desde Los Ángeles y no está claro qué hacía en Chicago.

Se las arregló para vivir de las limosnas de otros pasajeros, según le comunicó Hagerty al juez del caso.

La jueza del condado de Cook, Susana Ortiz, expresó su sorpresa ante las circunstancias del caso.

“Si le entiendo bien, usted me está diciendo que un individuo no autorizado, que no forma parte del personal, estuvo viviendo, supuestamente, en una zona segura de la terminal del aeropuerto O’Hare desde el 19 de octubre de 2020 hasta el 16 de enero de 2021, ¿y no fue detectado? Quiero entenderle correctamente”, le dijo al fiscal que expuso las acusaciones el domingo.

Aditya Singh vivió tres meses en una zona segura del Aeropuerto de Chicago

Singh vive en un suburbio de Los Ángeles y no tiene antecedentes penales, según la ayudante de la defensa, Courtney Smallwood. No está claro por qué estaba en Chicago.

Se le ha acusado de un delito de allanamiento en una zona restringida de un aeropuerto y de un delito menor de robo. Se le ha prohibido la entrada al aeropuerto y debe pagar US$1.000 de fianza.

Singh no representó un “riesgo de seguridad” para el resto de pasajeros, según el Departamento de Aviación de Chicago.

“El tribunal encuentra estos hechos y circunstancias bastante sorprendentes debido al supuesto período de tiempo en que esto ocurrió”, dijo el Juez Ortiz.

“Basado en la necesidad de que los aeropuertos sean absolutamente seguros para que la gente se sienta a salvo cuando viaja, encuentro que esas supuestas acciones lo convierten en un peligro para la comunidad”.

Por su parte, el Departamento de Aviación de Chicago, que supervisa los aeropuertos de la ciudad, emitió un comunicado: “aunque este incidente sigue siendo investigado, hemos podido determinar que este caballero no representaba un riesgo de seguridad para el aeropuerto o para los viajeros”.

Buenos días 🌤 hoy es lunes 18 de enero, Santa Prisca. La temperatura 🌡 en este momento, en Nuevo Laredo, 12 grados. Te compartimos la portada de hoy 📰 Visita nuestro sitio para más noticias. 📱 https://t.co/R5HiZCBbLP pic.twitter.com/qCcsbk2nwD — El Mañana (@ElMananaOnline) January 18, 2021