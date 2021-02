Adrián Di Monte denuncia ACOSO: “Me agarraron el …”

Compartir esta publicación













El actor Adrián Di Monte se sumó a la lista de famosos que han denunciado que sufrieron acoso o abuso sexual y contó su experiencia en el programa de “Hoy”.

Durante una entrevista Adrián Di Monte contó que hace años que le “agarraron el paquete” cuando salió a divertirse en un antro.

“Voy a un antro y me agarran ahí, me agarran el paquete, me dan un agarrón. Me saqué un poco de onda y la verdad es que le di un llegue a un cabr%$# y la verdad me quedé así (impactado), primera vez en la vida”, narró el actor.

El histrión que ha participado en telenovelas como “Señora Acero: La Coyote” y “La doble vida de Estela Carrillo” dijo que el respeta mucho a la comunidad LGBTI, pero considera que el respeto no debe perderse.

“Soy una persona muy abierta, los respeto y quiero mucho porque muy cerca tengo miembros de la comunidad pero ahí te va, el respeto no solo es a las personas de la comunidad, el respeto es a todo mundo”, dijo.

La confeción de Adrián Di Monte llega días después de que varias de sus compañeras actrices decidieron alzar la voz. Natasha Dupeyrón y Daniela Luján contaron que han sido víctimas de acoso sexual.

Mientras que Eréndira Ibarra narró que fue abusada sexualmente por parte de uno de sus compañeros actores cuando participaba en la grabación de una serie de televisión y que, incluso, fue obligada a trabajar con su agresor.

Las denuncias comenzaron a llegar luego de que la influencer Nath Campos hablara sobre el abuso que sufrió por parte de su amigo y también influencer Rix.