Piden revisar qué comestibles cruzan

Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (USCBP) recuerda al público de ambas naciones sobre los productos comestibles agrícolas y cárnicos prohibidos cruzar de México a Estados Unidos.

Durante el ambiente navideño, los residentes fronterizos, “paisanos” y visitantes del país del sur, traen a la Unión Americana ciertos productos comestibles, que están prohibidos ingresar, por la amenaza de plagas y enfermedades que tales alimentos pueden tener.

“Nos gustaría recordarles que a medida que se acerca la Navidad, hay más cruces de estos comestibles, lo que aconsejamos es que declaren todo en los cruces fronterizos, en los puentes internacionales”, dijo Eugene Crawford director del Puerto de Laredo para CBP.

Y que consulten los viajeros el sitio electrónico de CBP, “Saber Antes De Ir” (Know Before You Go) de la propia multi agencia federal norteamericana, ahí hay un amplio listado de artículos y productos prohibidos ingresar a Estados Unidos, como frutas, verduras, carnes, alimentos preparados y otros.

Como por ejemplo, están prohibidos caña de azúcar, guayaba y manzanas, ingredientes para hacer el ponche navideño.

Casi todos los cítricos (naranja, mandarina, lima dulce, toronjas, naranja agria, mango, durazno y granada, son entre otros, frutos prohibido ingresar a Estados Unidos.

Y se puede imponer multas hasta de 1 mil dólares a quien no declare tales productos, aunque aleguen ignorancia, desconocimiento, omisión u olvido.

Y hasta 250 mil dólares de sanción si se trata de un embarque considerado comercial, algo que por la cantidad de producto se considere como la intención de hacer negocio con ellos.