Abuelitos aprovechan clases a distancia para retomar sus estudios

Las clases remotas están poniendo en apuros a muchos niños, padres de familia y maestros, pero hay otro sector de la población que más allá de las desventajas ha visto en este nuevo formato educativo la oportunidad de retomar sus estudios: los abuelos.

A través de redes sociales, diversos usuarios han compartido las historias y fotos de adultos mayores que felices de la vida están siguiendo los cursos impartidos en la televisión e incluso tomando apuntes para poder repasar en caso de dudas.

El alto riesgo de brotes masivos de Covid-19 ha hecho que en muchos países se mantengan cerradas las escuelas y se haya optado por las clases remotas.

En México, el gobierno lanzó el programa Aprende en Casa, a través del cual ofrece materiales educativos emitidos por radio, televisión e internet para que los niños puedan continuar con sus estudios desde casa.

Los cursos iniciaron el pasado lunes 24 de agosto, con transmisiones que niños de preescolar, primaria y secundaria siguieron atentamente… junto con sus abuelos.

Así lo han dado a conocer usuarios de Twitter, quienes han compartido en la plataforma que sus abuelas, suegras y demás familiares de la tercera edad, se han entusiasmado tanto con las clases por televisión que han decidido retomar sus estudios, como sucedió con la suegra la usuaria Andrea Salmerón, quien sólo pudo estudiar la primaria cuando era una niña.

“Mi suegra, que estudió hasta sexto de primaria, está entusiasmada con las bases por televisión, ‘voy a ver en qué año voy y a seguirme’, dice”.

Luz Linares y Chapar…Rita Mosha! señalaron que los deseos de sus abuelas y madres por seguir aprendiendo las llenado de orgullo y admiración:

“Mi abuelita está tomando sus clases y cada día la admiro más”

Luz Linares

“Mi mamita tomando sus clases de secundaria, por favor, la próxima vez que me vean quejarme de algo o que algo me da flojera recuérdeme este momento y me dan un chin g4daz0!

76 años y no se rinde!!”

Chapar…Rita Mosha!

Mi mamita tomando sus clases de secundaria, por favor, la próxima vez que me vean quejarme de algo o que algo me da flojera recuérdeme este momento y me dan un chin g4daz0!

Incluso los niños y jóvenes que están tomando las clases han destacado que sus abuelos se muestran más interesados por este formato de estudios que ellos.

