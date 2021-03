Adultos mayores de NLD ¡a vacunarse!

Compartir esta publicación













Este sábado, los adultos mayores de 60 años y más, cuyos apellidos comiencen con A, B y C, podrán asistir ya sea al Polyforum o la UMF 78 del IMSS; independientemente de si se registraron o no previamente, serán atendidos.“Esa es la mejor noticia, la verdad que es algo que hemos estado esperando y pues hay que aprovecharlo”, expresó doña Graciela Álvarez, de 62 años, quien ya preparó su documentación y hasta pidió a uno de sus nietos que la llevara al Polyforum muy temprano el sábado por la mañana. Con la primera letra del primer apellido así será la logística para la vacunación, que comenzará a partir de 8:00 de la mañana y hasta las 6:00 de la tarde.

El requisito que no deben olvidar es presentar es la CURP, de lo contrario no recibirán la inmunización. El gobierno federal envió a Nuevo Laredo, 48 mil 766 dosis del biológico Sinovac y se aplicarán aproximadamente 8 mil por día, en el Polyforum La Fe, donde se practicará la modalidad ambulatoria, es decir no habrá vacunación en carro como se dijo inicialmente. En la Unidad de Medicina Familiar número 78 también será a pie, sin importar si es o no derechohabiente, pudiendo elegir el punto más cercano a su domicilio.Los adultos mayores podrán acudir a pie o en auto-móvil, y a estos últimos se les dará la opción de aplicar la vacuna a través de la ventana, la llamada modalidad “drivethru”; todos deberán esperar 30 minutos después de recibir la dosis para saber si hay o no una reacción.

Otro lugar que de última hora se integró para vacunación de adultos mayores, son los terrenos de Expomex en la colonia Viveros, entrando por la calle Netzahualcóyotl.

También deberán presentar los beneficiados el número de folio, quienes se registraron a través de la página mivacuna.salud.gob.mx, copia de algún comprobante de domicilio y de manera indispensable el CURP.Desde el lunes, personal de la subdelegación de Bienestar, Sedena y Guardia Nacional han realizado diversos recorridos por las instalaciones que serán sede de este proceso, la segunda fase a nivel nacional de vacunación.Si la persona acude con un familiar en el mismo rango de edad, pero cuya primera letra del apellido no corresponde al día señalado, ambos se inocularán.Será la primera de dos dosis que requerirá el adulto mayor, programada para dentro de 21 días posteriores a la primera.