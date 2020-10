Advierten posible regreso de semáforo rojo en Tamaulipas

Compartir esta publicación













Después de 14 semanas con tendencia a la baja, los casos de coronavirus volvieron a aumentar en Tamaulipas, explicó la secretaria de Salud en el estado, Gloria Molina, por ello, dijo no se puede volver a fiestas y demás actividades sociales.

La funcionaria estatal llamó a la población a tomar las medidas preventivas, pues mientras no haya cura, la enfermedad no podrá superarse y seguir avanzando en las fases siguientes.

Apuntó que siete municipios representan el mayor porcentaje de casos activos. “El rebrote está pegando más que la primera curva epidémica. En México un estado ya regresó a rojo, nosotros estamos en naranja. Ir avanzando en las aperturas económicas no significa regresar a las fiestas, no es posible regresar a las bodas, 15 años, convivios como lo hacíamos antes, esa ha sido la causa. Llevábamos 14 semanas consecutivas a la baja y esta semana volvimos a subir. De la semana 42 a la 43 subimos 200 casos, eso significa que vamos para arriba nuevamente”.

Indicó que muchas de las personas que recién se contagiaron tienen antecedentes de que asistieron a alguna reunión.

“La reactivación económica es para evitar la pérdida de empleos y económica mas no para recuperar la vida social, las fiestas pueden esperar, la salud y la vida, no. No asistir a reuniones o eventos sociales, son una de las principales recomendaciones”.

Recomendó

Posponer eventos sociales y reuniones aunque sea con la propia familia. En algunos municipios está permitida la entrada a cines y restaurantes pero es preferible no ingresar. Seguir con el frecuente lavado de manos.

Dengue

En dengue, Gloria Molina dijo hay 219 casos de dengue grave y 1,400 de dengue no grave, en total 1,619 pacientes en este año.

Es Ciudad Victoria quien encabeza los casos de dengue, seguido de Reynosa, El Mante, Nuevo Laredo y Matamoros.

Triada de enfermedades El dengue, covid-19 e influenza se convierten en esta temporada en un triada de enfermedades que serán monitoreadas puntualmente, dijo la secretaria de Salud, quien reiteró la importancia de vacunación contra la influenza.

Apuntó que el personal de salud a veces es el más renuente en vacunarse, en años anteriores las dosis aplicadas era de 5 mil y ahora ya van 10 mil, pues se están cuidado más debido a su cercanía con pacientes posibles portadores de coronavirus

Ya se han aplicado 93 mil 500 y hay suficientes para toda la población.

Además, dijo, las instituciones federales de Salud ya regresaron las vacunas que les prestó Tamaulipas pues ya recibieron sus dosis.

