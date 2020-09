Afecta Coronavirus a ingresos de ciudadanos fronterizos

Compartir esta publicación













Hasta febrero, trabajar en Laredo y vivir en Nuevo Laredo ayudaba a llevar una vida hasta cierto punto holgada, pero con la llegada del Coronavirus, los ciudadanos norteamericanos y residentes legales se encuentran entre la espada y la pared, con bajos ingresos y la presión de las autoridades de Estados Unidos para que vivan allá.

Además, la ciudadanía que tiene visa de turista, mira con recelo a quienes por necesidad tienen que cruzar todos los días para trabajar.

Jorge a diario ha hecho hasta cuatro horas de fila para cruzar hacia Laredo, Texas, pues a raíz de la contingencia las filas en los puentes internacionales se han vuelto enormes y lentas.

Las autoridades de Estados Unidos aplican medidas dilatorias para obligar a los residentes legales y ciudadanos norteamericanos a vivir en Laredo.

Para Jorge no es una opción irse a vivir a Laredo.

La pandemia de coronavirus hizo reducir sus horas de trabajo y sus ingresos se desplomaron bruscamente.

Pagar una renta no es factible.

“Últimamente me voy desde 5:30 a 6:00 de la mañana para entrar al turno de 3:00 ó 4:00 de la tarde, a veces tengo cosas que hacer y las hago mientras espero mi turno, o a veces estoy esperando afuera de mi trabajo”, mencionó.

No es la única problemática a la que se enfrenta parte de la población, ya que a través de las redes sociales muchos presionan tanto a ciudadanos como a residentes legales para que se queden del lado americano del río.

Diariamente es un dilema que han tenido que afrontar, pues aunque para muchos no es rentable vivir en Estados Unidos por factores familiares y económicos, entre otros, hacer las filas se convierte en la única opción, sin embargo esto mismo ha generado que disminuyan las horas de trabajo y por ende el salario, ya de por si bajo debido al coronavirus.

“Antes de la pandemia yo llegaba a trabajar 40 horas semanales que es el tope, ahorita ando haciendo de 25 a 30 horas por las filas, incluso a veces cuando me toca hacer turnos me he quedado dentro del carro durmiendo en el estacionamiento, por lo mismo de la demora en las filas”, expresó.

El esfuerzo que significa ser un ciudadano norteamericano o residente legal que vive en México pero trabaja en EU, ahora es ganar la mitad de lo que anteriormente hacían en un día; de 320 dólares a la semana pasaron a generar 200 dólares y hasta menos.

Entre la dinámica que se vive en las ciudades fronterizas, esta es una de las más usuales, es una realidad latente y aunque son los únicos que tienen permitido el cruce, también han salido afectados en la contingencia.

