Fallan unidades de Setasa; impacta acumulación de basura a ciudadanos

Por la descompostura de varias unidades de Veolia/Setasa, se vieron afectadas algunas rutas de recolección de basura en la ciudad, según revelaron algunos empleados y su sindicato.

Para los ciudadanos se ha traducido en un mayor tiempo de espera para que sus desechos sean recogidos de los domicilios.

“Pues sí tenemos unas unidades paradas, pero seguimos trabajando, ya la empresa tiene conocimiento de eso y esperamos que pronto le den solución”, expresó José Cázares, líder del sindicato de los trabajadores de la recolección de basura en Nuevo Laredo.

Mientras que los trabajadores aseguraron que de 35 unidades con las que cuenta la empresa, están funcionando -pero a medias- sólo 18.

“La problemática que tenemos ahorita es que como no hay camiones, nos movieron los horarios, a quienes entraban en la mañana los hacen ir en la tarde, pero hay que esperar a que un camión se desocupe. Además hay un ‘yonkerío’ de camiones, le quitan un tornillo a uno para ponérselo a otro y así se van. No sólo los empleados somos perjudicados, pues el usuario tiene que esperar, porque hay sectores donde no se ha levantado la basura. No es un problema nuevo, esto está desde el año pasado”, destacó uno de los empleados que pidió mantenerse en anonimato para evitar represalias.

En el 2020, en la sesión de Cabildo del 16 de julio, se denunció la falta de unidades para la recolección de basura, en ese entonces la autoridad municipal señaló que de los 35 camiones sólo funcionaban 21, mientras que el resto estaba en reparación mecánica, incluso durante la junta, se solicitó la comparecencia de los directivos de Veolia que hasta el momento no ha ocurrido.

Los empleados, no sólo han denunciado la falta de unidades o material para poder realizar su trabajo, sino otras irregularidades que no se han tomado en cuenta ni por parte de la empresa, ni del sindicato.

Se acudió a las instalaciones de Veolia en busca de una réplica de sus directivos; sin embargo, no hubo respuesta y una persona de la empresa que se negó a identificarse, pidió a El Mañana retirarse.

