Afecta tuberculosis a menor de 13 años; tres han fallecido

Una adolescente de 13 años forma parte de las 71 personas que han ingresado este año al programa de tuberculosis, y tres personas han muerto por esta patología que afecta a alrededor de 200 personas en Nuevo Laredo.

En el caso de la menor de edad, no ha podido erradicar de su organismo esta bacteria, ya que no se ha tenido una buena respuesta por parte de su familia, declaró Blanca Estela Moralez Zapata, coordinadora del programa de Microbacteriosis de la Jurisdicción Sanitaria No. 5.

En este caso, dijo que se está muy de cerca con la familia, ya que se trata de una menor y es importante que se esté apegada a su tratamiento.

Detalló que del total de los 74 casos nuevos, el 65 por ciento pertenece a la Secretaría de Salud, que son 48, 19 al IMSS y 4 al ISSSTE.

“Nos hemos visto con un poco más de pacientes ya que estamos apoyando al IMSS con el tratamiento, ya que ellos han tenido problema para otorgarles su medicamento”, expresó Morales Zapata.

Señaló que los tres pacientes que perdieron la vida se debió a la comorbilidad que padecían los enfermos, de ahí la importancia para que sigan al pie de la letra el tratamiento, estar aislado en casa, con el uso de cubrebocas y comer en platos desechables, en caso contrario los mantenga a parte, esto con el fin de disminuir el riesgo de contagio.

Se estima que un paciente con tuberculosis activa que no recibe tratamiento puede infectar, por año, de 10 a 15 personas.

La TB es un padecimiento infectocontagioso crónico que se manifiesta con fiebre, neumonía, tos con flemas de más de 15 días, fiebre vespertina, , pérdida de peso y apetito, sintomatologías que no se ven en un paciente con coronavirus, añadió.