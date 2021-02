Afore: Así puedes unificar tus cuentas de IMSS e ISSSTE

En sí solo puedes tener una sola cuenta de Afore, por lo que debes hacer lo que a continuación te decimos para no perder tus recursos.

¿Sabías que si tienes cotizaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), puedes tenerlas en una sola Administradora de Fondos para el Retiro (Afore)? Si tu respuesta fue negativa, sigue leyendo que aquí te contamos cómo hacer la Unificación de Cuentas del Afore.

Bueno, cabe aclarar que esto no es de que quieras o no. En sí solo puedes tener una sola cuenta de Afore, por lo que debes hacer lo que a continuación te decimos para no perder tus recursos.

Para hacer la Unificación de Cuentas debes cumplir con los siguientes requisitos, según información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar):

Ser el titular o beneficiario de más de una cuenta de ahorro para el retiro

Al menos una de las cuentas debe estar registrada en una Afore

Tener un Expediente de Identificación del Trabajador actualizado

En caso de cumplir con todos los requisitos, el interesado deberá presentarse con la Administradora correspondiente para solicitar la Unificación de Cuentas. Tras la conclusión del trámite, el trabajador deberá recibir una constancia dentro de los siguientes cinco días hábiles con la resolución.

Una Afore (Administradora de Fondos para el Retiro) es una institución financiera privada que se encarga de administrar los fondos para el retiro de los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE.

Lo hace a través de cuentas personales que asigna a cada trabajador, en las que se depositan las aportaciones hechas a lo largo de su vida laboral

