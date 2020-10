Afroamericano rescató a un cachorro, luego de que una mujer blanca se lo avienta al discutir VIDEO

Un nuevo acto de racismo en Estados Unidos fue capturado en un video, que se hizo viral en redes sociales. Después de una discusión, una molesta mujer caucásica aventó a un perrito a un hombre afroamericano.

El afroamericano agredido, que en sus redes sociales se identifica como “Glomula”, publicó el video en sus cuentas de Twitter e Instagram el 9 de octubre pasado. “No sé qué está pasando, pero tengo un perro nuevo”, fue uno de los mensajes que escribió tras el altercado.

La mujer no ha sido identificada. Sin embargo, medios estadounidenses la han bautizado como Karen, en referencia a un término popular que es muy usado por internautas de aquel país para identificar a las personas con actitudes racistas.

“¿Qué acabas de decir?”, pregunta Glomula en medio de una calle. “Dije que eres negro”, responde ella, quien tiene a un cachorro entre sus manos. “¿Y qué?”, responde el hombre, quien se toma la discusión entre risas.

Después de varios días, Glomula publicó videos divirtiéndose con el cachorro y algunas fotos juntos (Foto: Instagram/ @mulaflare)

La mujer ya había intentado agredir físicamente al hombre afroamericano, pero este logró evadir sus golpes con ligeros forcejeos. “¿Y qué si soy jodidamente negro? ¿Qué pasa?”, insiste Glomula.

La mujer le responde con la misma pregunta, pero con su color de piel. “¿Y qué si soy jodidamente blanca?”, señala sin indicar alguna razón de su molestia con el hombre. “¡No dije nada sobre la raza, racista!”, contestó el hombre.

Luego de varios comentarios similares, el agredido le preguntó sobre el cachorro que tenía. Sin contestar a la pregunta, ella decide patear al hombre y luego le avienta al perro que tenía en sus manos, lo que provocó el llanto del animal.

“¡Qué carajo!”, reaccionó Glomula, luego de resguardar al animal que se apreciaba asustado por lo sucedido. “Ven acá”, le dijo al perrito con delicadeza para calmar sus aullidos.

“¡Lárgate de aquí, perra tonta! Retrocede, este no es tu maldito perro. Este ya no es tu perro. Tengo un video de todo. Sí, lárgate de aquí. Vas a la cárcel, perra”, le gritó el hombre después de que la mujer intentara un nuevo acercamiento.

Después de una discusión, una molesta mujer caucásica aventó a un perrito a un hombre negro (Foto: Captura de pantalla)

Hasta la redacción de esta nota, el video tiene un poco más de dos millones y medio de reproducciones en Instagram y la red social colocó una etiqueta de “contenido delicado”. En Twitter, ya son más de 23 millones de reproducciones, así como más de 140,000 likes y más de 34,000 retuits.

En los comentarios, varios usuarios señalaron que la mujer podría tener una enfermedad mental o un problema de adicción de drogas, debido al comportamiento que se puede ver en las grabaciones. “Gracias por rescatar a ese pobre cachorro. Esa dama obviamente tiene algunos problemas de salud mental o adicción”, escribió una persona.

El hombre dio a conocer el nuevo hombre del animal: Movie, es decir, Película en español (Foto: Instagram/ @mulaflare)

“Necesita ayuda profesional y probablemente institucional. Con suerte, la acusan por poner en peligro a ese pobre perro, gracias por salvar al cachorro”, comentó otro usuario en Twitter.

Después de varios días, Glomula publicó videos divirtiéndose con el cachorro y algunas fotos juntos. Además, por el mismo medio, dio a conocer el nuevo hombre del animal: Movie (Película, en español).

Seeing this just ruined my day. Only reason I’m sharing this video is so that Glomula (the man in the video) and the puppy get their justice in a court of law against this deplorable and vile person for her acts of turpitude. Justice for Glomula and the puppy #BlackLivesMatter https://t.co/XwYPNySgRM

— Foster Hitchman (@FostheBoss94) October 10, 2020