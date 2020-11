Border Patrol compra tamales mexicanos y los deja cruzar el muro (VIDEO)

El agente no dudó en comprarse un rico tamal y dejarlo cruzar la frontera

Compartir esta publicación













El sabor de los tamales mexicanos ha traspasado de las fronteras, e incluso logró vencer al muro fronterizo de Donald Trump para satisfacer el antojo de un agente de la Border Patrol.

A través de las redes sociales usuarios han compartido un video de TikTok donde se ve como un vendedor de tamales cruza el muro fronterizo con su brazo para entregarle a un agente de la Border Patrol un pedido de este rico platillo mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: VIRAL: Empleada de Walmart renuncia por los altavoces de la tienda

Aunque no se especifica a que altura de la franja fronteriza se dio este hecho, si se alcanza a ver como el agente baja de la patrulla para pedir su orden de tamales.

“Pruebalo, si no te gusta no me lo pagas, pruebalo…”, le dice el vendedor al agente fronterizo, mientras le entrega su platillo.

Luego de que entrega la orden al patrullero, el hombre regresa a su carrito donde transporta su mercancía y comienza a ofrecerla entre los vehículos que pasan por el lugar.

“Tamalitos, tamales…”, grita el vendedor.

Sin lugar a dudas que la gastronomía mexicana ha traspasado fronteras por su sabor único y peculiar.

Un paciente psiquiátrico se lanzó desde el segundo piso de un hospital en #Coatzacoalcos, #Veracruz ante la mirada incrédula de enfermeras y médicos. https://t.co/02MnPZKMcH — El Mañana (@ElMananaOnline) November 9, 2020