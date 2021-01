Agente de Patrulla Fronteriza es acusado de abusar de menores

La policía de Mission arrestó esta semana a un agente de la Patrulla Fronteriza del sector del Valle del Río Grande por acusaciones de cometer delitos contra menores de edad.

Se trata de Juan Quintanilla, quien fue acusado de tres cargos de indecencia con un menor y salió tras prestar una fianza de $90,000, según récords públicos del condado Hidalgo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) confirmó el arresto a la cadena de televisión Telemundo y emitió la siguiente declaración:

“El Sector del Valle del Río Grande está comprometido en cooperar con cualquier investigación criminal o administrativa sobre presunta mala conducta que involucre al personal de la Patrulla Fronteriza, dentro o fuera de servicio.

