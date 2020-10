Agotan vacuna contra influenza en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













En 15 días las vacunas contra la influenza se agotaron por el temor de contagiarse de Covid 19, pues saben que este padecimiento desarrolla neumonía, y una manera de reducir este riesgo es este biológico.

Se aplicaron 13 mil 250 dosis entre el IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, y será a partir del 15 de octubre que se envíe una segunda remesa para aplicar 50 mil dosis.

Actualmente sólo se cuenta con una pequeña reserva que será exclusiva para los menores de 5 años y mujeres embarazadas que se aplican en el ‘Drive Thru’ de la Secretaría de Salud, declaró el doctor Oscar Gerardo González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5.

Detalló que de los 13 mil 250 dosis se distribuyeron en la Unidad de Medicina Familiar no 78, del Seguro Social con 2 mil 770, la UMF 76 con 940 dosis y al ISSSTE 310 dosis, y 9 mil 300 se distribuyeron entre las 15 unidades pertenecientes a la Secretaría de Salud.

Aseguró que la respuesta por parte de la ciudadanía fue muy buena, el temor a contagiarse de coronavirus y que éste se complique con una neumonía, llevó a que la población en esta primera fase saliera a aplicarse este biológico que lo protege contra los problemas respiratorios.

González Arrambide indicó que esto se debe porque la gente está consciente de que el Covid está causando neumonías, y la influenza reduce los riesgos de padecer neumonía, no que no te llegues a enfermar de influenza y no se complique la persona.Además de la atención a personas de alto riesgo, se está completando el esquema nacional de vacunación.

“Contamos prácticamente con todas las vacunas, seguimos con el faltante de la BCG y la Toxoide Tetánico, pero estamos tratando de completar los esquemas y la próxima semana esperamos esta segunda remesa en la que ya podremos aplicarla a toda la población”, comentó.

